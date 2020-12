Herausragende Frauen in der IT – Silber beim WIN Award für Sandra Walter von NTT DATA

München, 01. Dezember 2020 – Erneuter Erfolg für NTT DATA: Nachdem Vertreterinnen des Unternehmens bereits 2017 und 2018 erfolgreich waren, erhielt dieses Jahr NTT DATA Client-Partnerin Sandra Walter ebenfalls eine der Auszeichnungen des Women’s IT Network (WIN). Die Mobility-Expertin gewann Silber in der Kategorie Digitale Transformation, einer von insgesamt sieben Kategorien.

Sandra Walter ist seit 2004 bei NTT DATA und entwickelt mit Kunden aus Transport und Logistik Strategien und Projekte für deren digitale Transformation. Zudem gestaltet sie in der strategischen Initiative Driversity Potentiale der nachhaltigen, flexiblen und attraktiven Mitarbeitendenmobilität von morgen. Als gefragte Vermittlerin zwischen Branchenanforderungen und Technologie treibt sie Digitalisierung erfolgreich voran.

Das Women’s IT Network zeichnet innovative und erfolgreiche Unternehmerinnen, Managerinnen und Expertinnen im IT-Umfeld, die Vorbildfunktionen erfüllen, in den folgenden Kategorien aus: Young Leader, Start Up, Digital Transformation, Business Innovation, Technical Innovation, Leadership – Executive Manager/CxO und Teamlead und Outstanding Diversity Commitment. Der Award wurde während der virtuellen Award-Verleihung am 26. November verliehen.

NTT DATA setzt sich stark für die Gleichstellung und Sichtbarkeit von Frauen in der IT-Branche ein. “Herzlichen Glückwunsch an Mobility-Expertin Sandra Walter für die Auszeichnung als eine der IT-Women of the Year für das Thema Digitale Transformation. Es ist der Lohn für ein hohes persönliches Engagement und auch für eine Unternehmenskultur, die Vielfalt und Persönlichkeit fördert”, sagt Stefan Hansen, CEO NTT DATA DACH. “Studien zeigen klar, dass gemischte Teams innovativer und erfolgreicher sind – ein entscheidender Erfolgsfaktor nicht nur für uns, sondern auch für unsere Arbeit für Unternehmen und gesellschaftliche Belange.”

