Meeresbrise auf der Zunge: Virginia Beachs maritime Schatzkammer für Genießer

Mit dem Jahreswechsel endet auch in den USA die Zeit der Truthähne und kalorienreichen, weihnachtlichen Leckereien. Stattdessen feiert eine andere Spezialität Hochsaison: die Auster. Der Bundesstaat Virginia ist als größter Austernproduzent der US-Ostküste der perfekte Ort, um jetzt die Edel-Muscheln zu genießen. Ein besonderer Hotspot ist Virginia Beach. Am Übergang der Chesapeake Bay und des Atlantischen Ozeans gelegen, sind die salzig-süßen Wasserwege von Virginia Beach ein Magnet für Fische und Schalentiere, darunter auch die berühmte Lynnhaven-Auster.

Geschichte auf der Zunge

Die lokale Delikatesse ist Geschichte pur auf der Zunge: Die Lynnhaven-Auster gilt als eine der ersten Mahlzeiten von Kapitän John Smith nach seiner Ankunft in Amerika 1607. Im selben Jahr noch gründete er mit Jamestown die erste englische Siedlung. Als die Kolonisten die Auster schließlich an die englische Aristokratie exportierte, erlangte sie international Kultstatus. Benannt wurden sie übrigens nach dem Lynnhaven River, einer Gezeitenmündung, die bei Virginia Beach in die Chesapeake Bay fließt. Je nach Aufzuchtsort schmecken die Edel-Muscheln sehr unterschiedlich. Bestimmt wird der einzigartige Geschmack durch die Algen, Mineralien, den Salzgehalt und die Temperatur des Wassers, in dem sie wachsen.

Die Binnenwasserstraßen von Virginia Beach beherbergen an ihren Ufern eine Vielzahl von Restaurants, in denen Gäste ihre Boote anlegen und stilvoll schlemmen können. Beispiele mit langer Tradition sind Rockafeller’s on Rudee Inlet, in dem seit über 30 Jahren frische Meeresfrüchte serviert werden, und Rudee’s, wo Besucher im Nachbau einer Küstenwachstation schlemmen können. Pleasure House Oysters, ein Austernzüchter in Virginia Beach, vermittelt Interessierten auf verschiedenen Ausflügen viel Wissenswertes über die delikaten Meerestiere. Je nach Tour werden die Austernbänke sowie die Austernfarm im Lynnhaven River besucht und die Delikatesse kulinarisch genossen.

Virginia Beach als Teil des „Virginia Oyster Trails“

Insgesamt gibt es acht Austernregionen in Virginia, die Besucher entlang des so genannten “ Virginia Oyster Trails“ erkunden können. Dieser wurde ins Leben gerufen, um die lokalen Austernfischer sowie andere Unternehmen und Geschäftszweige, die mit dem Fischerei-Sektor in Verbindung stehen, zu unterstützen. Das Projekt soll Reisende mit Produzenten, Restaurants und sogenannten „Raw Bars“ (Lokale, in denen rohe Meeresfrüchte serviert werden) zusammenführen und ihnen so die einzigartige Kultur an der Küste des Bundesstaates – vom Westufer der Chesapeake Bay über Virginia Beach bis zu Virginias Eastern Shore – näherbringen. Für den kompletten Trail sollten sich Urlauber gut eine Woche Zeit nehmen.

Rezepttipp für zuhause

Alle, die es im Frühjahr nicht nach Virginia Beach schaffen, können einen Hauch der Küstenmetropole zu Hause genießen, wenn sie zuvor beim heimischen Austernhändler einige frische Exemplare erworben haben. Rezept für Benny’s Austern (Tautogs Restaurant in Virginia Beach): 1/4 Tasse sonnengetrocknete Tomaten in heißem Wasser einweichen, Tomaten abtropfen lassen und grob hacken. Gehackte Tomaten mit 3/4 Tasse Pesto vermischen, auf jede frisch geschälte Auster etwa 1 Teelöffel der Mischung geben und die angemachten Austern mit einem Stück Havarti-Käse belegen. Im Ofen bei 350 Grad etwa 10 Minuten backen. Mit frisch geschnittener Zitrone servieren.

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel. Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit. Weitere Informationen sind zudem auf der deutschsprachigen Webseite www.VisitVirginiaBeach.de sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

