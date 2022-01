Suchen Sie neue Büro- und Gewerbeflächen?

Wir helfen Ihnen das Passende in der Schweiz zu finden

Ob Sie nun eine neue Geschäftsadresse suchen oder Ihr Unternehmen erweitern wollen, Peter Straub Immobilienmanagement hat die passenden Räume für Sie. Wir vermitteln Geschäftsräume, die auf die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden zugeschnitten sind. So können Sie sich voll auf Ihr Geschäft konzentrieren.

Wenn Sie über uns Ihre Büro- und Gewerbeflächen gefunden haben, unterstützen wir Sie bei der Planung und Bauleitung für Um- oder Ausbauten.

Peter Straub Immobilienmanagement ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Planung und Um- oder Ausbauten der gemieteten Gewerbeimmobilien. Er deckt dabei das gesamte Spektrum an Leistungen von der Kostenkalkulation bis zur Übergabe des Mietobjektes ab. In seinem Netzwerk hat er zuverlässige Handwerker, denen er dank der jahrzehntelange Zusammenarbeit vertraut. So können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt zu Ihrer vollsten Zufriedenheit umgesetzt wird. Gewerbetreibende, Firmen, die eine neue Geschäftsadresse suchen, Ärzte, Therapeuten, Start-ups – Peter Straub Immobilienmanagement ist der richtige Ansprechpartner für Sie.

Mehr Informationen zu unseren Gewerbeliegenschaften finden Sie auf der Webseite: www.erfolgsflächen.ch

Mehr Informationen zum Leistungsspektrum von Peter Straub Immobilienmanagement finden Sie hier: https://www.straubundpartner.com/leistungen

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Bildquelle: business-4677631_1280 von Tumisu auf pixabay