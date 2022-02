Neue Podcast-Folge der AGRAVIS zum Düngemittelmarkt

“ AGRAVIS – Der Podcast. Gemeinsam stark.“ bietet Landwirtinnen und Landwirten, Kund:innen sowie allen Interessierten Lösungen und Mehrwerte zu aktuellen landwirtschaftlichen Themen.

Zum Start in die Düngersaison begrüßt die AGRAVIS Raiffeisen AG ein weiteres Mal den AGRAVIS-Düngemittel-Experten Ralf-Georg Dinter. Unterstützt wird er von Malte Sangel, Produktverantwortlicher für den Bereich Düngemittel bei der Ceravis AG.

Angeknüpft an die Düngemittel-Folge aus dem Herbst, in der wir die Preisentwicklungen analysiert haben, folgt nun ein Update zu folgenden Fragestellungen aus dem Markt: Wie hat sich der Düngemittelmarkt seit Herbst entwickelt? Wie ist die Versorgungslage und welchen Einfluss hat die Logistik? Welche Lösungen können wir Ihnen als AGRAVIS anbieten?

Die Podcast-Folge finden Sie hier: agrav.is/podcast

