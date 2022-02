Reisepodcast Die Urlaubsmacher #38: Tansania, Safari, Berggorillas und Sansibar

Die Safari-Spezialistin Annette Sirikwa über Leben und Urlaub in Tansania

Der Safari-Tourismus in Tansania hat in den letzten 15 Jahren einen enormen Schub gemacht. Annette Sirikwa von Afrika Experts hat die Entwicklungen live miterlebt und selbst drei Jahre in Arusha im Norden Tansanias gelebt. Im Podcast #38 berichtet Annette, wie sie ihren Gästen das ursprüngliche und wilde Tansania zeigt, wie man am besten den Kilimandscharo besteigt und sich anschließend von den vielen Eindrücken auf der Insel Sansibar erholt. Safari Experts ist ein deutsch-tansanianisches Duo, das Kunden aus der ganzen Welt – von Europa, Korea bis Südafrika und USA betreut.

Die Dimensionen in Tansania sind anders als in Deutschland: das Land ist dreimal so groß mit knapp der Hälfte an Einwohnern. „Wenn man auf die Karte schaut, scheint der Nationalpark Serengeti gleich neben Sansibar zu liegen. Das ist aber nicht so, man verschätzt sich leicht mit den Fahrtzeiten. Das muss man für die Reiseplanung wissen“, erklärt Annette. Dar es Salaam ist das wirtschaftliche Zentrum mit Regierung und Botschaften. Alles Wichtige spielt sich dort ab. Die Metropole ist zudem Ausganspunkt für die südlichen Naturparks. Dodoma liegt in der Mitte des Landes und ist die Hauptstadt, die von überall für alle gut zu erreichen ist. Arusha ist Start für die meisten Safaris und damit die „Safarihauptstadt“ Tansanias. Moshi liegt am Südhang des Kilimandscharo und ist die Basis für Touren auf den höchsten Bergs Afrikas. Die Stadt Mwanza liegt am Lake Victoria und ist ebenfalls ein wirtschaftliches Zentrum.

Die Besteigung des Berges mit der weißen Eiskappe ist der Traum vieler Afrika-Reisender. „Der Kilimandscharo ist ein erloschener Vulkan und daher kein typischer Bergsteiger Berg. Die Tour ist eher leicht, denn man braucht keine Steigeisen oder Sicherungen. Es kommt vielmehr auf die Höhe an, wie man sie verträgt“, sagt Annette. „Der Körper muss Zeit haben, sich zu akklimatisieren, dann geht es gut. Wir haben gute Erfolgsquoten und gute Erfahrungen gemacht.“ Annette und Adili haben ein eigenes Team mit Guide, Koch und Trägern, denn auf dem Berg gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Die Verpflegung muss im Tal gekauft und mit hochgenommen werden. Die Tour dauert mindestens sechs, besser sieben Tage. Drei bis vier Tage benötigt man für den Aufstieg, zwei Tage für den Abstieg und einen Abreisetag.

Tansania ist eines der tierreichsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent mit der größten Tierdichte. Eindrucksvoll ist die Gnu Migration, der den Kreis des Lebens repräsentiert. Im März kommen die Jungtiere in der südlichen Serengeti auf die Welt. Im Juli-September sind sie dann in der nördlichen Serengeti, um den Mara Fluss zu überqueren, wo Krokodile auf sie warten. Die Gnu Wanderung in der Serengeti ist eines der eindrucksvollsten Naturschauspiele und Highlights der Safaris.

Gorilla Trekking: Die Ostafrikaspezialisten haben Ruanda und Uganda in das Angebot aufgenommen, wo die Berggorillas leben. Gorillas zu sehen ist ein Lebensereignis, sagt Annette. Ich weiß noch, wie ein Silberback hinter mir im Gebüsch im Dschungel gesessen ist, wo man ohne Machete nicht durchgekommen wäre. Wenn man bei den Gorillas ist, sollte man die Kamera weglegen und beobachten, damit man das Erlebnis auch als Gefühl mit nach Hause nimmt.

Blog + Artikel: https://www.dieurlaubsmacher.fm/2022/02/09/podcast-38-safari-experts-zeigen-das-wilde-tansania-berggorillas-und-sansibar/

