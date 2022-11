Nie wieder manuelle Klicks und Verkäufe nachverfolgen

Das neue Tracking Tool für Affiliate-Partner von Nabenhauer Consulting

Steinach im November 2022 – Affilitracking.com ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Tracking Tool, welches in Verbindung mit den bereits vorhandenen Digistore24 Content-Links genutzt wird. Durch die Integration dieses Tools können Affiliate-Partner nun ihre Klicks und Verkäufe nachverfolgen und sofort sehen, welche Werbemittel am effektivsten sind. Bisher mussten Affiliate-Partner ihre Klicks und Verkäufe manuell nachverfolgen, was sehr zeitaufwändig und fehleranfällig war. Mehr über das effiziente Tool von Nabenhauer Consulting und Referenzen jetzt im Internet unter: https://www.affilitracking.com

Mit dem neuen Tracking Tool von Affilitracking.com können sie ihre Daten jetzt automatisch erfassen und analysieren. So können sie schnell und einfach herausfinden, welche Werbemittel am erfolgreichsten sind und gezielt weitere Investitionen tätigen. Das neue Tracking Tool ist eine willkommene Ergänzung zu den bestehenden Digistore24 Content-Links und wird von vielen Affiliate-Partnern bereits erfolgreich genutzt. Dieses Tool ermöglicht es den Usern, die Performance ihrer Links zu überwachen und sofort zu sehen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Dieses Tool ergänzt die bereits vorhandenen Funktionen von Digistore24 – dem führenden Online-Shop für digitale Inhalte in Europa, und ermöglicht den Usern eine noch bessere Kontrolle über ihre Kampagnen. Hier mehr über das Tool „Affilitracking.com“ erfahren: https://www.affilitracking.com

Das Tool „Affilitracking.com“ ermöglicht es den Vendoren, ihre Affiliates zu sehen und zu vergüten. Die Vorteile liegen darin, dass die Datenschutzregeln eingehalten werden und nur die Leads gezählt werden, welche auf die Dankeseite gekommen sind. Dadurch können die Kunden selbst entscheiden, ob und was sie vergüten möchten. Das Tool „Affilitracking.com“ bietet ein datenschutzkonformes Tracking für Unternehmen. Das Tool funktioniert nach dem EU-US-Privacy-Shield und ist für Unternehmen konzipiert, die ihren Kunden ein datenschutzkonformes Tracking anbieten möchten.

Durch die Echtzeit-Ergebnisse und die Möglichkeit, die Ergebnisse zu filtern, können Unternehmen genau sehen, welche Lead-Kampagnen erfolgreich sind und welche nicht. Die Handy-Login-Funktion ermöglicht es Unternehmen auch, ihre Lead-Daten unterwegs zu überprüfen.

Nabenhauer Consulting ist Ihr Partner für erfolgreiches Online Marketing, setzt auf bewährte Strategien und kennt sich mit den neuesten Tools bestens aus. Lead-Provisionen sind dabei nur eines der vielseitigen Angebote, um Adresslisten zu generieren und Affiliates an Bord zu holen. Nabenhauer Consulting steht für jahrelange Erfahrung im Vertrieb und Marketing – Sie profitieren von ihrem Know-How und werden resultate orientiert arbeiten. Nabenhauer Consulting ist genau der richtige Partner, der ihren Kunden nur das Beste gibt: von den Strategien über die Tools bis hin zu den Ergebnissen.

Nabenhauer Consulting steht als Unternehmensberatung für Vertriebs- und Marketingoptimierung mit der Verknüpfung von klassischen und modernen Marketingpfaden, viel praktischem Bezug und unkonventionellen Wegen.

Firmenkontakt

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Werftstrasse 3

9323 Steinach

+41 (0) 8 44 – 00 01 55

+41 (0) 71 – 4 40 40 29

info@nabenhauer-consulting.com

https://nabenhauer-consulting.com

