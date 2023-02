Oliver Oettgen mit Auszeichnung und einer Forderung

Speaker Battle mit beeindruckenden Leistungen, Oettgen erhält Excellence Award für seine These: „Was mit dem Handwerk passiert, betrifft uns alle!“

Am 03.02.2023 fand in Mastershausen der 13. internationale Speaker Slam statt. Die Veranstaltung hatte bereits in Städten wie München, Wien, Berlin und New York stattgefunden und lockte dieses Mal Teilnehmer aus 21 Nationen an, darunter Italien, Dubai, Peru und den USA. Unter den Teilnehmern befanden sich Weltmeister, deutsche Meister und eine ehemalige Miss Galaxy.

Dieser Speaker Slam stellte eine besondere Herausforderung dar, auf 2 Bühnen hatten die Redner jeweils 240 Sekunden Zeit, um ihr Thema zu präsentieren. Mit 147 Teilnehmern wurde dabei erneut ein Weltrekord aufgestellt.

Um in die Endrunde zu kommen, mussten sich die Teilnehmer zuvor in einem Vorausscheid qualifizieren. Die Jury, bestehend aus Medienvertretern, Journalisten und Experten, bewertete die Vorträge.

Oettgens These: „Was mit dem Handwerk passiert, betrifft uns alle!“. Das Handwerk sucht dringend nach Nachwuchs. Leider gibt es viele Vorbehalte, u.a. dass es dreckig und gefährlich ist und dass die Verdienstmöglichkeiten schlecht sind. Diese Vorurteile sind jedoch veraltet. Oettgen betont, dass ein guter Handwerker, der seine Handgriffe kennt, sich selten schmutzig macht und durch entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen sind die Gefahren im Handwerk minimiert. So sagt Oettgen: „Handwerker, die ihr Handwerk meisterhaft beherrschen, können wunderbare Karrieren verfolgen und verdienen oftmals mehr als Akademiker, wie beispielsweise Betriebswirtschaftler.“

Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) werden in den kommenden Jahren hochgerechnet 500.000 gut ausgebildete Fachkräfte gesucht. Auch die Nachfolgeregelung in den Handwerksbetrieben ist ein großes Problem, da jeder zweite Betrieb keinen Nachfolger findet. Dies erhöht die Karrieremöglichkeiten für junge Menschen noch einmal deutlich.

Oettgen sagt, dass lange Zeit geredet wurde, aber jetzt ist es Zeit zu handeln. Eine Karriere im Handwerk bietet große Chancen und kann genauso erfolgreich sein wie ein akademisches Studium. Es ist Zeit, die Vorurteile abzuschütteln und das Handwerk als attraktive Karrieremöglichkeit zu erkennen.

Oliver Oettgen ist ein 39-jähriger Familienvater und seit über zehn Jahren erfolgreicher Unternehmer und Meister im Handwerk. Er lebt in Geilenkirchen im Kreis Heinsberg und führt sein Unternehmen in Kerpen im Rhein-Erft-Kreis. Als erfahrener Unternehmer im Handwerk weiß er aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, geeignete Fachkräfte zu finden. Diese Herausforderung hat Oliver Oettgen zum Anlass genommen, digitale Lösungen zu entwickeln, um zunächst die Rekrutierung von Fachkräften zu vereinfachen. Darüber hinaus hat er sich mit ganzheitlichen Ideen auseinandergesetzt, um im Handwerk allgemein zu einer Veränderung beizutragen und den Fachkräftemangel an der Wurzel zu bekämpfen. Diese Ideen zielen darauf ab, das Handwerk attraktiver zu gestalten, insbesondere für jüngere Menschen, die sich für eine Karriere in diesem Bereich interessieren.

Bildquelle: @ Justin Bockey