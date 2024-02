Sein eigener Chef werden, auch in kleinem Umfang, einfach machbar

Viele meinen, wer sich als Franchise-Nehmer*in selbständig macht, plant, Unternehmer im großen Stil mit Angestellten zu werden und ist bereit, dafür unternehmerisches Risiko zu tragen und Beträge im sechststelligen Bereich zu investieren. Wer dies als seine berufliche Zukunft nicht möchte, muss Arbeitnehmer*in und Befehlsempfänger*in weiterhin bleiben und mit der Angst leben, seinen Job gekündigt zu bekommen. Es geht aber auch viel einfacher.

Werde dein eigener Chef einfach ohne Risiko und ohne hohen Kapitaleinsatz

Auch in deutschsprachigen Ländern bietet Franchising die Chance, sich bequem selbständig zu machen. Wer nur in kleinem Rahmen sein eigener Chef*in mit einem Franchise-System werden will, sollte auf folgende Punkte achten. Franchise-Gebühr gering, nur so kommt man schnell ins Geldverdienen. Weitere Kosten und Investitionen sollte man vermeiden, wenn man alleine, ohne Angestellte, zu arbeiten plant. Perfekt eignen sich dazu Dienstleistungsunternehmen, weil Sie als Starter kein Büro oder kein Ladenlokal anmieten müssen. Sie arbeiten von zu Hause aus in Ihrem Home Office. Das Team vom FranchiseVergleich empfiehlt Ihnen, eine clevere Geschäftsidee aus dem In- oder Ausland zu übernehmen und damit die Grundlage zu schaffen für Ihre künftigen Erfolge als eigener Chef*in. So bauen Sie sich Ihre berufliche Zukunft mit der Selbständigkeit auf erprobten Franchise- Systemen auf. Der kalte Sprung ins kalte Wasser bleibt Ihnen somit erspart.

Es gibt ein Franchise-System, perfekt auf jeden Gründer zugeschnitten

Wir kennen ein geprüftes Franchise-System, das international ständig ausgezeichnet wird, weil es perfekt und für fast jeden Menschen geeignet ist. Franchising kommt bekanntlich aus Amerika. Ein Hersteller von Nähmaschinen, 1851 in den USA gegründet, vergab bereits im Jahr 1860 erstmals Händlern das Recht, die Nähmaschinen auf eigene Verantwortung mittels Franchise zu vertreiben. Unsere Empfehlung ist ein amerikanisches Dienstleistungsunternehmen im Bereich Dating Services, früher Partnervermittlung genannt. Wer die Chance bekommt, Franchise-Partner*in der Marke TTPCG® zu werden, ist fein raus. Als Franchise-Partner*in von diesem in vielen Ländern präsenten Dating Services braucht man kein Büro und kein großes Startkapital. Telefon und Laptop und ein Auto genügen, um arbeiten und Geld verdienen zu können. Die einmalige Franchise- bzw. Lizenzgebühr ist sehr gering, da der Franchise-Geber die Startkosten neuer Franchise-Nehmer*innen selbst investiert. Die vom Franchise-Geber zu zahlende geringe Gebühr hat den psychologischen Hintergrund der Ernsthaftigkeit. Auf Jobhopper und Ausprobierer sowie gescheiterte Existenzen als Franchise-Nehmer*innen verzichtet TTPCG® gerne.

Hintergründe unserer Empfehlung zum Start mit TTPCG®

Wie bereits erwähnt, ist die Startgebühr nur gering dazu einmalig und es gibt keine versteckten Folgekosten. Weitere Investitionen braucht der Franchise-Nehmer*in nicht zu bezahlen. Das Geldverdienen beginnt bereits nach 2 Wochen, wenn sich Franchise-Nehmer*innen in Vollzeit einarbeiten. Die Einarbeitung kommt nach Hause auf den Laptop zum Franchise-Nehmer*in. Fragen werden rund um die Uhr innerhalb weniger Minuten von einem hauseigenen Support Team beantwortet. Uns ist kein Unternehmen bekannt, welches einen vergleichbaren 24/7/365 bieten kann. Dazu werden neue Franchise-Nehmer*innen von erfahrenen Kollegen unterstützt, die über langjährige Praxis verfügen. Nach der Einarbeitung geht es los. Echte Interessentenanfragen (keine Kaltakquise) werden von TTPCG® gestellt. Die Anzahl der Leads entscheiden Franchise-Nehmer*innen. Als Franchise-Nehmer*in von TTPCG® stellen Sie Interessenten weltweit aussergewöhnliche Leistungen vor und werden erfolgreich mit glücklichen Menschen. Infolge der Tatsache, dass noch nicht mal ein Hochpreis-Partnerservice die herausragenden Leistungen von TTPCG® zu bieten vermag, können Franchise-Nehmer*innen diese hochtechnisierten Leistungen für kleine Gebühren anbieten. Acht von zehn Interessenten buchen sofort. Franchise-Nehmer*innen erhalten in Echtzeit ihre hohe Provision. Ob Rechtsberatung, Buchhaltung oder Marketing, TTPCG® unterstützt seine Franchise-Nehmer*innen in sämtlichen Bereichen. Natürlich gibt es auch Aufstiegschancen. Fragen Sie bei TTPCG® einfach an, ob in Ihrem Wohngebiet eine Chance besteht, Franchise-Nehmer*in dieser Erfolgsmarke zu werden.

